Сборная Италии теряет одного из лидеров перед матчами Лиги наций

Фото: твиттер Марко Верратти/Автор неизвестен

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти не поможет сборной Италии в сентябрьских матчах Лиги наций, сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии.

"Верратти не сыграет в ближайших матчах из-за ушиба. Он даже не может ходить. Возможно, мы вызовем вместо него Фраттези", - сказал главный тренер сборной Италии Роберто Манчини.

29-летний Верратти выступает за сборную Италии с 2012 года. Всего он провел за национальную команду 49 матчей и забил три гола.

Напомним, что Италия сыграет с Англией (23 сентября) и Венгрией (26 сентября).

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