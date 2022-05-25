Сборная Италии собирается натурализовать бразильского защитника

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Сборная Италии собирается натурализовать бразильского защитника

Фото: твиттер Глейсона Бремера/Автор неизвестен

Бразильский защитник "Торино" Глейсон Бремер может получить итальянское гражданство, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассматривает вариант натурализации бразильца. Бремер может стать итальянцем уже в следующем году, но лишь в том случае, если его не вызовут в сборную Бразилии.

25-летний Бремер в нынешнем сезоне провел за "Торино" 33 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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