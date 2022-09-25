Сборная Испании проиграла дома впервые за 19 лет

Фото: твиттер сборной Испании/Автор неизвестен

Сборная Испании проиграла Швейцарии в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА со счётом 1:2.

Таким образом, испанская команда потерпела первое домашнее поражение в официальных матчах с 2003 года.

Напомним, что тогда в мае испанцы уступили в квалификации на Евро-2004 сборной Греции (0:1).

После того поражения "фурия" не проигрывала 56 матчей подряд в родных стенах.

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