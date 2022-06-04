Сборная Франции проиграла впервые с 2018 года

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Сборная Франции вчера вечером неожиданно уступила команде Дании (1:2) в матче первого турнира Лиги наций.

Как сообщает Opta, чемпионы мира потерпели первое поражение в основное время с 16 ноября 2018 года. В тот день команда Дидье Дешама уступила Нидерландам (2:4).

В 2021 году Франция проиграла в 1/8 финала Евро-2020 Швейцарии, но тогда французы уступили в серии пенальти (3:3, пен. — 4:5).

В следующем матче Лиги наций Франция будет играть с Хорватией. Встреча состоится 6 июня.

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