Сборная Франции проиграла впервые с 2018 года

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Сборная Франции проиграла впервые с 2018 года

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

Сборная Франции вчера вечером неожиданно уступила команде Дании (1:2) в матче первого турнира Лиги наций. 

Как сообщает Opta, чемпионы мира потерпели первое поражение в основное время с 16 ноября 2018 года. В тот день команда Дидье Дешама уступила Нидерландам (2:4).

В 2021 году Франция проиграла в 1/8 финала Евро-2020 Швейцарии, но тогда французы уступили в серии пенальти (3:3, пен. — 4:5).

В следующем матче Лиги наций Франция будет играть с Хорватией. Встреча состоится 6 июня.

Не пропустите: Франция сенсационно проиграла Дании в Лиге наций. | https://dailysports.net
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