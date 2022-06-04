Сборная Франции потеряла из-за травм двух ключевых футболистов

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Один из тренеров сборной Франции Ги Стефан рассказал о травмах игроков сборной Франции, которые они получили в матче Лиги наций с Данией (1:2).

"У Килиана Мбаппе проблема с коленом. Не знаю точный диагноз, он пройдет обследование.

У Рафаэля Варана мышечная проблема с задней поверхностью бедра. Он почувствовал боль и тоже пройдет обследование» – сказал Стефан в комментарии RMC.

Отметим, что оба игрока были заменены по ходу игры.

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