Сборная Франции потеряла из-за травм двух ключевых футболистов

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Сборная Франции потеряла из-за травм двух ключевых футболистов

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Один из тренеров сборной Франции Ги Стефан рассказал о травмах игроков сборной Франции, которые они получили в матче Лиги наций с Данией (1:2).

Килиана Мбаппе проблема с коленом. Не знаю точный диагноз, он пройдет обследование.

У Рафаэля Варана мышечная проблема с задней поверхностью бедра. Он почувствовал боль и тоже пройдет обследование» – сказал Стефан в комментарии RMC.

Отметим, что оба игрока были заменены по ходу игры.

Не пропустите: Мбаппе объяснил свое решение остаться в ПСЖ. | https://dailysports.net
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