Сборная Эквадора не будет отстранена от ЧМ-2022
Фото: твиттер сборной Эквадора/Автор неизвестен
Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась исключить сборную Эквадора из числа участников чемпионата мира 2022 года, сообщается на официальном сайте организации.
Апелляционный комитет ФИФА отклонил иски федераций футбола Чили и Парагвая, которые требовали исключить эквадорцев.
Ранее сообщалось, что причиной отстранения мог стать защитник сборной Эквадора Байрон Кастильо, который является колумбийцем и использует поддельные документы.
Не пропустите: На ЧМ-2022 в Катаре будут жестко бороться с алкоголем. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 16 сентября
-
Сборная Эквадора не будет отстранена от ЧМ-2022
-
Хави назвал причину поражения "Барселоны" в матче с "Баварией"
-
Итальянский топ-клуб вступил в борьбу за Мудрика
-
Руководитель ПСЖ высказался о конфликте Мбаппе и Неймара
-
Эвра назвал сборную, которую он хотел бы выбрать вместо Франции
-
В ПСЖ недовольны летним трансферным окном: названа причина
-
Энди Кэрролл нашел новый клуб
-
Названы 40 претендентов на молодежный "Золотой мяч"
-
Нагельсманн отреагировал на критику в адрес Мане
-
Каррагер оценил шансы "Ливерпуля" выиграть Премьер-лигу
-
Дест не хочет возвращаться в "Барселону"
-
Роналду включен в заявку сборной Португалии на Лигу наций
-
"Эвертон" примет меры из-за интереса "Челси" к молодому таланту
-
Артур не покинет "Ливерпуль" в январе
-
Армения назвала состав на матчи с Украиной и Ирландией в Лиге наций
-
Названы самые высокооплачиваемые игроки киевского "Динамо"
-
"Барселона" назначила сына легенды клуба на пост спортивного директора
-
Украинский футболист признан лучшим игроком недели в Лиге Конференций
-
"Реал" интересуется украинским суперталантом
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3