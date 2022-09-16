Сборная Эквадора не будет отстранена от ЧМ-2022

Фото: твиттер сборной Эквадора/Автор неизвестен

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась исключить сборную Эквадора из числа участников чемпионата мира 2022 года, сообщается на официальном сайте организации.

Апелляционный комитет ФИФА отклонил иски федераций футбола Чили и Парагвая, которые требовали исключить эквадорцев.

Ранее сообщалось, что причиной отстранения мог стать защитник сборной Эквадора Байрон Кастильо, который является колумбийцем и использует поддельные документы.

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