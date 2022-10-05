Сборная Дании объявила своеобразный бойкот ЧМ-2022

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Сборная Дании объявила своеобразный бойкот ЧМ-2022

Сборная Дании по-прежнему привлекает внимание к проблеме нарушения прав человека в Катаре.

Футболисты команды приняли решение отправиться на чемпионат мира-2022 без семей.

В планах датчан свести к минимуму активность в Катаре в знак протеста против нарушения прав человека.

"Мы не собираемся способствовать генерации прибыли для Катара. В связи с этим мы максимально сократили нашу туристическую активность.

Раньше жены и подруги игроков путешествовали вместе с нами, но мы отменили эти поездки", – высказался о ситуации менеджер Датского футбольного союза по связям с общественностью Якоб Хойер.

Читайте: Старт ЧМ-2022 в Катаре официально перенесен | https://dailysports.net
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