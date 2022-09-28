Сборная Бразилии продлила впечатляющую победную серию

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Сборная Бразилии продлила впечатляющую победную серию

Фото: твиттер сборной Бразилии/Автор неизвестен

Сборная Бразилии побеждает в семи матчах подряд.

Вчера подопечные Тите уничтожили Тунис (5:1) в товарищеской игре.

До этого бразильцы обыграли Парагвай (4:0), Чили (4:0), Боливию (4:0) в квалификации ЧМ-2022, а также Южную Корею (5:1), Японию (1:0) и Гану (3:0) в контрольных играх.

Последнее поражение бразильцев датировано 11 июля 2021 года. Тогда пятикратные чемпионы мира проиграли Аргентине в финале Кубка Америки. После этого команда добыла 12 побед и 3 раза сыграла вничью.

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