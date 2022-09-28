Сборная Бразилии продлила впечатляющую победную серию
Фото: твиттер сборной Бразилии/Автор неизвестен
Сборная Бразилии побеждает в семи матчах подряд.
Вчера подопечные Тите уничтожили Тунис (5:1) в товарищеской игре.
До этого бразильцы обыграли Парагвай (4:0), Чили (4:0), Боливию (4:0) в квалификации ЧМ-2022, а также Южную Корею (5:1), Японию (1:0) и Гану (3:0) в контрольных играх.
Последнее поражение бразильцев датировано 11 июля 2021 года. Тогда пятикратные чемпионы мира проиграли Аргентине в финале Кубка Америки. После этого команда добыла 12 побед и 3 раза сыграла вничью.
Не пропустите: Названа причина отказа Бернарду Силвы перейти в "Барселону". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Месси расписался на спине фаната, выбежавшего на поле (фото)
-
В "МЮ" началась борьба за 7-й номер Роналду
-
Ярмоленко стал рекордсменом сборной Украины
-
Сборная Украины будет в третьей корзине при жеребьевке квалификации Евро-2024
-
Сборная Бразилии продлила впечатляющую победную серию
-
Роналду продолжает удивлять статистикой в новом сезоне
-
Месси вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров сборных
-
Президент клуба из Саудовской Аравии рассказал об интересе к Роналду
-
В звезду сборной Бразилии бросили банан во время матча с Тунисом
-
Стали известны лучшие бомбардиры Лиги наций
-
1
Роналду швырнул капитанскую повязку после поражения от Испании
-
Сборная Аргентины продлила впечатляющую серию
-
Петраков разозлился после вопроса про новый контракт со сборной Украины
-
Главный тренер сборной Аргентины определился с будущим в команде
-
Голкипер сборной Швейцарии отбил пятый пенальти подряд
-
Не как в песне: Аргентина с дублем Месси обыграла Ямайку
-
Главные новости дня: 27 сентября
-
Определились полуфиналисты Лиги наций
-
Успех Испании, неудачи Украины и Португалии: результаты Лиги наций 27 сентября
-
Испания обыграла Португалию в решающем матче Лиги наций
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3