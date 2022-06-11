Сборная Беларуси продлила свою печальную серию

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Сборная Беларуси продлила свою печальную серию

Фото: твиттер сборной Беларуси/Автор неизвестен

Сборная Беларуси вчера вечером сыграла вничью с Казахстаном (1:1) в 3-м туре Лиги наций.

Таким образом, подопечные Георгия Кондратьева продлили безвыигрышную серию до 10 официальных матчей.

Последний раз Беларусь добыла победу в рамках квалификации в марте 2021-го – в игре отбора ЧМ-2022 с Эстонией (4:2).

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