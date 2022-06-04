Сборная Беларуси продлила печальную серию поражений

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Сборная Беларуси продлила печальную серию поражений

Фото: твиттер сборной Беларуси/Автор неизвестен

Сборная Беларуси уступила в восьмой официальной игре подряд.

Накануне белорусская команда проиграла Словакии (0:1) в первом туре Лиги наций.

Таким образом, Беларусь не знает вкуса побед в официальных матчах с 27 марта 2021 года – тогда они победили над командой Эстонии (4:2) в игре квалификации ЧМ-2022.

Интересно, что до матча со Словакией у Беларуси были три победы подряд в товарищеских играх – над Иорданией, Бахрейном и Индией.

Следующий матч сборная Беларуси проведет 6 июня против команды Азербайджана.

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