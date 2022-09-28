Сборная Аргентины продлила впечатляющую серию

Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен

Сборная Аргентины победила Ямайку в товарищеском матче со счётом 3:0 и довела свою серию игр без поражений до 35.

Последний раз аргентинцы проигрывали в июле 2019 года в матче со сборной Бразилии (0:2) в 1/2 финала Кубка Америки.

В данный момент Аргентина находится в двух играх от повторения достижения команды Италии которая с сентября 2018 по октябрь 2021 провела 37 матчей без поражений.

Напомним, что на чемпионате мира Аргентина стартует 22 ноября встречей со сборной Саудовской Аравии.

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