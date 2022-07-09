Сборная Аргентины показала новую форму на ЧМ-2022

Фото: Ассоциация футбола Аргентины/Автор неизвестен

Ассоциация футбола Аргентины показал домашнюю форму национальной команды, в которой она будет выступать на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Форма сборной Аргентины выполнена в белом цвете с голубыми вертикальными полосами. При этом рукава и воротник окрашены в чёрный цвет.

На грудь нанесена эмблема AFA и логотип технического спонсора сборной Аргентины — немецкой компании adidas.

ЧМ-2022 в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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