Сборная Англии продолжила свою позорную серию

Теги англиягарет саутгейт

Сборная Англии продолжила свою позорную серию

Фото: твиттер сборной Англии\Автор неизвестен

Сборная Англии не смогла ни разу победить в последних пяти матчах.

Вчера подопечные Гарета Саутгейта уступили сборной Италии (0:1) в игре пятого тура Лиги наций и вылетела в Лигу B.

Таким образом, в последних пяти матчах англичане проиграли три раза и дважды сыграли вничью.

Более того, за эти матчи Англия забила всего один гол. Такая серия у команды впервые с 2014 года.

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