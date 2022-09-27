Сборная Англии может остаться без главного тренера после ЧМ-2022

Фото: твиттер Гарета Саутгейта/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может покинуть свой пост после чемпионата мира 2022 года, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, специалист не исключает вероятность отставки, причем вне зависимости от результата команды на ЧМ-2022. Контракт тренера с Футбольной ассоциацией действует до лета 2024 года, а его зарплата составляет около шести миллионов евро в год.

Напомним, что сборная Англии заняла последнее место в своей группе Лиги наций и вылетела в Лигу В.

52-летний Саутгейт тренирует сборную Англии с 2016 года. Под его руководством национальная команда заняла 4-е место на ЧМ-2018, а также дошла до финала Евро-2020.

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