Сбежавший из "Динамо" Варела официально нашел новый клуб

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Бразильский "Фламенго" усилился уругвайским защитником Гильермо Варелой, который ранее играл за московское "Динамо".

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с футболистом подписан на правах аренды до июня 2023 года.

Напомним, что Гильермо Варела тайно покинул базу московского "Динамо" в ночь на 24 июля после отказа увеличить зарплату больше чем в два раза.

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