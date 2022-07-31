Сбежавший из "Динамо" Варела официально нашел новый клуб
Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен
Бразильский "Фламенго" усилился уругвайским защитником Гильермо Варелой, который ранее играл за московское "Динамо".
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Контракт с футболистом подписан на правах аренды до июня 2023 года.
Напомним, что Гильермо Варела тайно покинул базу московского "Динамо" в ночь на 24 июля после отказа увеличить зарплату больше чем в два раза.
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