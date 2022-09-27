Саутгейт подвел итоги "голевой перестрелки" Англии с Германией

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Саутгейт подвел итоги "голевой перестрелки" Англии с Германией

Фото: твиттер сборной Англии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о матче группового этапа Лиги наций с Германией (3:3).

По словам наставника, его команда успела прийти в себя за короткое время и отыграться со счетом 0:2.

"Для игроков это был тяжёлый период. Они выросли. Мы едем на чемпионат мира — в какой-то момент мы будем подвергаться давлению. За это время мы многому научились. Футболистам пришлось сделать шаг вперёд и сблизиться, как команде", — приводит слова Саутгейта Channel 4.

Напомним. что англичане досрочно вылетели в Лигу В.

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