Саутгейт подвел итоги "голевой перестрелки" Англии с Германией
Фото: твиттер сборной Англии/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о матче группового этапа Лиги наций с Германией (3:3).
По словам наставника, его команда успела прийти в себя за короткое время и отыграться со счетом 0:2.
"Для игроков это был тяжёлый период. Они выросли. Мы едем на чемпионат мира — в какой-то момент мы будем подвергаться давлению. За это время мы многому научились. Футболистам пришлось сделать шаг вперёд и сблизиться, как команде", — приводит слова Саутгейта Channel 4.
Напомним. что англичане досрочно вылетели в Лигу В.
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