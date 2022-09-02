"Саутгемптон" подписал защитника сборной Хорватии за 10 миллионов
Фото: сайт "Саутгемптона"/Автор неизвестен
"Саутгемптон" подписал защитника "Марселя" и сборной Хорватии Дуйе Чалеты-Цара.
Контракт с 25-летним игроком подписан на 4 года.
В ближайшее время футболисту осталось получить разрешение на работу в Англии.
Согласно данным портала Transfermarkt, переход Чалеты-Цара обошелся английскому клубу в 10 млн евро.
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|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
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|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18