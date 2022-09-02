"Саутгемптон" подписал защитника сборной Хорватии за 10 миллионов

Фото: сайт "Саутгемптона"/Автор неизвестен

"Саутгемптон" подписал защитника "Марселя" и сборной Хорватии Дуйе Чалеты-Цара.

Контракт с 25-летним игроком подписан на 4 года.

В ближайшее время футболисту осталось получить разрешение на работу в Англии.

Согласно данным портала Transfermarkt, переход Чалеты-Цара обошелся английскому клубу в 10 млн евро.

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