"Саутгемптон" подписал защитника сборной Хорватии за 10 миллионов

Теги дуйе чалета-цармарсельсаутгемптон

"Саутгемптон" подписал защитника сборной Хорватии за 10 миллионов

Фото: сайт "Саутгемптона"/Автор неизвестен

"Саутгемптон" подписал защитника "Марселя" и сборной Хорватии Дуйе Чалеты-Цара.

Контракт с 25-летним игроком подписан на 4 года.

В ближайшее время футболисту осталось получить разрешение на работу в Англии.

Согласно данным портала Transfermarkt, переход Чалеты-Цара обошелся английскому клубу в 10 млн евро.

Не пропустите: Виллиан вернулся в АПЛ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" бесплатно подписала Бельерина

"Барселона" бесплатно подписала Бельерина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов