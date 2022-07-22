"Саутгемптон" подписал форварда молодежной сборной Франции

Фото: сайт "Саутгемптона"/Автор неизвестен

"Саутгемптон" подписал 19-летнего форварда "Бордо" Секу Мара.

Об этом сообщает официальный сайт "святых". При этом срок контракта не уточняется.

В ближайшее время 19-летнему игроку молодежной сборной Франции нужно пройти медосмотр в английском клубе и получить разрешение на работу.

По данным портала Transfermarkt, трансфер Мара обошелся "Саутгемптону" в 13 млн евро.

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