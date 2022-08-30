"Саутгемптон" может перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

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"Саутгемптон" может перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Коди Гакпо/Автор неизвестен

"Саутгемптон" вступил в борьбу за полузащитника ПСВ Коди Гакпо, сообщает журналист Eindhovens Dagblad Рик Элфринк в своем твиттере.

По сведениям источника, "святые" намерены приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна и готов заплатить за него около 40 миллионов евро. При этом голландцы хотят получить за игрока 50 миллионов. Ранее сообщалось, что хавбеком интересовался "Манчестер Юнайтед". 

В нынешнем сезоне 23-летний Гакпо провел за ПСВ восемь матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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