"Саутгемптон" может перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Коди Гакпо/Автор неизвестен

"Саутгемптон" вступил в борьбу за полузащитника ПСВ Коди Гакпо, сообщает журналист Eindhovens Dagblad Рик Элфринк в своем твиттере.

По сведениям источника, "святые" намерены приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна и готов заплатить за него около 40 миллионов евро. При этом голландцы хотят получить за игрока 50 миллионов. Ранее сообщалось, что хавбеком интересовался "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 23-летний Гакпо провел за ПСВ восемь матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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