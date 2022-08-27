"Саутгемптон" - "Манчестер Юнайтед" - 0:1 (видеообзор)
Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Саутгемптон" со счетом 1:0.
Единственный гол в начале второго тайма забил Бруну Фернандеш.
"Манчестер Юнайтед", набрав шесть очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Саутгемптон" с четырьмя очками опустился на 13-ю позицию.
"Саутгемптон" – "Манчестер Юнайтед" - 0:1 (0:0)
Гол: Бруну Фернандеш, 55 - 0:1
"Саутгемптон": Базуну, Уокер-Питерс, Салису, Белла-Кочап, Дженепо (Перро, 89), Эльюнусси (Армстронг, 63), Уорд-Проуз, Арибо (Войнович, 89), Лавиа, Армстронг (Мара, 77), Адамс.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Мартинес, Маласиа, Эриксен (Фред, 90), Бруну Фернандеш, Мактомини, Рэшфорд, Санчо (Роналду, 68), Эланга (Каземиро, 80).
Видеообзор матча
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18