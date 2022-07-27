Сауль может перейти в "Ювентус"

Фото: твиттер Сауля Ньигеса/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес может прейти в туринский "Ювентус", сообщает AS.

По сведениям источника, представители испанского клуба предложили итальянцам подписать хавбека, так как на него больше не рассчитывает главный тренер Диего Симеоне.

В прошлом сезоне 27-летний Сауль выступал за "Челси" на правах аренды, провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Атлетико" действует до лета 2026 года.

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