"Сассуоло" выиграл со счетом 5:0 в матче Серии А

Фото: твиттер "Сассуоло"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Италии "Сассуоло" на своем поле разгромил "Салернитану" со счетом 5:0.

Победу хозяевам принесли голы Армана Лорьянте, Андреа Пинамонти, Кристиана Торстведта, Абду Харруи и Жаниса Антиста.

"Сассуоло", набрав 12 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Салернитана" с 7 очками осталась на 14-й позиции.

"Сассуоло" – "Салернитана" - 5:0 (2:0)

Голы: Лорьянте, 12 - 1:0, Пинамонти, 39 (с пенальти) - 2:0, Торстведт, 53 - 3:0, Харруи, 76 - 4:0, Антист, 90 - 5:0

"Сассуоло": Консильи, Толян, Феррари, Эрлич (Айхан, 67), Рожерио, Лопес, Фраттези (Обианг, 80), Торстведт (Харруи, 67), Пинамонти (Альварес, 46), Лорьянте, Сейде (Антист, 59).

"Салернитана": Сепе, Бронн (Брадарич, 46), Данилюк, Ловато, Маццокки (Кастанос, 81), Кандрева, Вильена (Бонаццоли, 59), Кулибали, Маджоре (Радованович, 46), Пентек, Диа (Бутхейм, 81).

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