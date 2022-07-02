Сарвели рассказал об адаптации в "Сочи"

Фото: сайт "Сочи"/Автор неизвестен

Форвард "Сочи" Владислав Сарвели рассказал о том, как проходит его адаптация в новой команде.

"Я практически освоился. Потихоньку привыкаю. Сейчас новый этап в жизни, который нужно преодолеть. Футбольная карьера из этого и состоит. Только у единиц получается играть в одном клубе долгое время. Сейчас я двигаюсь дальше. Новый тренер — новый вызов для меня", — сказал Сарвели в беседе с корреспондентом "Чемпионата".

Напомним, что молодой футболист перебрался в "Сочи" из "Крыльев Советов".

В минувшем сезоне 24-летний нападающий сыграл в 30 матчах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

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