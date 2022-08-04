Сарри высказался о работе Роналду в "Ювентусе"
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Бывший главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился воспоминаниями о работе с португальским нападающим Криштиану Роналду в сезоне-2019/2020.
"Жаль, что у меня не было возможности поработать с Роналду в то время, когда он был молодым. Когда мы пересеклись в "Ювентусе", он уже был звездой. При мне он забил 31 гол в чемпионате Италии. Но я люблю стиль футбола, когда каждый игрок старается принести пользу команде. А Роналду сложно убедить измениться", – приводит слова Сарри Corriere dello Sport.
Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 по 2021 годы, провел за клуб 134 матча во всех турнирах, забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи.
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