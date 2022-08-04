Сарри высказался о работе Роналду в "Ювентусе"

Теги ювентускриштиану роналдумаурицио сарри

Сарри высказался о работе Роналду в "Ювентусе"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился воспоминаниями о работе с португальским нападающим Криштиану Роналду в сезоне-2019/2020.

"Жаль, что у меня не было возможности поработать с Роналду в то время, когда он был молодым. Когда мы пересеклись в "Ювентусе", он уже был звездой. При мне он забил 31 гол в чемпионате Италии. Но я люблю стиль футбола, когда каждый игрок старается принести пользу команде. А Роналду сложно убедить измениться", – приводит слова Сарри Corriere dello Sport.

Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 по 2021 годы, провел за клуб 134 матча во всех турнирах, забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи.

Не пропустите: Тен Хаг высказался о форме Роналду. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 4 августа

Главные новости дня: 4 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов