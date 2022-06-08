Сантуш высказался о возможном преемнике Роналду

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Сантуш высказался о возможном преемнике Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что форвард "Милана" Рафаэл Леау не может быть преемником нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Леау и Роналду играют на разных позициях. У Криштиану в принципе не может быть преемника. Никто в футболе не сможет заменить Роналду. Не стоит приписывать эту роль Рафаэлу. Леау должен быть самим собой. Сборная Португалии, безусловно, сможет рассчитывать на него в будущем", - приводит слова Сантуша SAPO Desporto.

В минувшем сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. На счету 22-летнего Леау 14 забитых мячей и 12 голевых передач в 42 поединках.

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