Сантуш высказался о возможном преемнике Роналду
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что форвард "Милана" Рафаэл Леау не может быть преемником нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
"Леау и Роналду играют на разных позициях. У Криштиану в принципе не может быть преемника. Никто в футболе не сможет заменить Роналду. Не стоит приписывать эту роль Рафаэлу. Леау должен быть самим собой. Сборная Португалии, безусловно, сможет рассчитывать на него в будущем", - приводит слова Сантуша SAPO Desporto.
В минувшем сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. На счету 22-летнего Леау 14 забитых мячей и 12 голевых передач в 42 поединках.
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|Команда
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|27
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18