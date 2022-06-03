Сантуш рассказал, почему Роналду остался в запасе на матч с Испанией

Теги лига португезекриштиану роналдуфернанду сантуш

Сантуш рассказал, почему Роналду остался в запасе на матч с Испанией

Фото: твиттер Лиги наций/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о том, по какой причине оставил в запасе нападающего команды Криштиану Роналду в матче первого тура Лиги наций со сборной Испании (1:1).

По словам наставника, это было лучшее решение, исходя из такики на матч.

"Почему Роналду начал матч на скамейке? Это был вопрос не управления, а технического выбора. Мне казалось, что это лучшее решение для начала матча. Я хотел сегодня видеть другую команду по работе и подходу к этой игре. Это казалось лучшим решением", — приводит слова Сантуша Tuttojuve.

Португалец появился на поле на 62-й минуте и не отметился результативными действиями. 

Не пропустите: Роналду продлил свою безголевую серию в сборной Португалии. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Рома" поставила ультиматум Мхитаряну

"Рома" поставила ультиматум Мхитаряну

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов