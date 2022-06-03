Сантуш рассказал, почему Роналду остался в запасе на матч с Испанией
Фото: твиттер Лиги наций/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш рассказал о том, по какой причине оставил в запасе нападающего команды Криштиану Роналду в матче первого тура Лиги наций со сборной Испании (1:1).
По словам наставника, это было лучшее решение, исходя из такики на матч.
"Почему Роналду начал матч на скамейке? Это был вопрос не управления, а технического выбора. Мне казалось, что это лучшее решение для начала матча. Я хотел сегодня видеть другую команду по работе и подходу к этой игре. Это казалось лучшим решением", — приводит слова Сантуша Tuttojuve.
Португалец появился на поле на 62-й минуте и не отметился результативными действиями.
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