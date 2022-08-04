Фото: твиттер Ренату Санчеша/Автор неизвестен

Хавбек "Лилля" Ренату Санчеш успешно прошёл медосмотр для "ПСЖ".

Как сообщает Footmercato, уже сегодня между сторонами будет подписан контракт.

"Лилль" намерен получить за игрока 15 млн евро.

В прошлом сезоне 24-летний Санчеш провел за "Лилль" 31 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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