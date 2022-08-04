Санчеш успешно прошёл медосмотр для "ПСЖ"
Фото: твиттер Ренату Санчеша/Автор неизвестен
Хавбек "Лилля" Ренату Санчеш успешно прошёл медосмотр для "ПСЖ".
Как сообщает Footmercato, уже сегодня между сторонами будет подписан контракт.
"Лилль" намерен получить за игрока 15 млн евро.
В прошлом сезоне 24-летний Санчеш провел за "Лилль" 31 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: ПСЖ разгромил японский клуб. | https://dailysports.net
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Назван лучший футболист РПЛ в июле
-
Санчеш успешно прошёл медосмотр для "ПСЖ"
-
"ПСЖ" будет платить зарплату Вейналдуму даже во время аренды в "Рому"
-
"Аталанта" определилась с будущим Миранчука
-
"Динамо" покупает игрока сборной Мексики за 7 миллионов долларов
-
В матчах еврокубков начнёт действовать полуавтоматическая система определения офсайда
-
Паредес близок к переходу в клуб Серии А
-
Черчесов высказался о ничейном матче "Ференцвароша" в Лиге чемпионов
-
"Барселона" готовит очередное снижение зарплаты для футболистов
-
Бывший форвард "Спартака" переходит в "Шальке"
-
"Челси" не отпустит ветерана в "Барселону"
-
Де Лигт очень тепло высказался о Роналду
-
Голкипер "Барселоны" Нето может оказаться в АПЛ
-
Обамеянг может вернуться в Лондон
-
"Лестер" не продал защитника в "Челси" за 75 миллионов
-
Абаскаля оштрафовали за поведение в матче с "Оренбургом"
-
Главные новости дня: 3 августа
-
Успех "Динамо" Киев, феерия "Бодо", позор "Жальгириса": результаты квалификации ЛЧ 3 августа
-
Тен Хаг просит "МЮ" купить полузащитника "Челси"
-
"Барселона" пыталась дать взятку чиновнику УЕФА в 2020 году
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13