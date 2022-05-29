Сандро Шварц покинул пост главного тренера "Динамо"
Фото: телеграм-канал "Динамо"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Динамо" на официальном сайте объявило об уходе Сандро Шварца с поста главного тренера.
Ранее сообщалось, что немецкий специалист решил покинуть московский клуб и возглавить берлинскую "Герту".
Под руководством 43-летнего Шварца "Динамо" в нынешнем сезоне заняло третье место в Российской Премьер-Лиге, а также дошло до финала Кубка России, где проиграло "Спартаку" (1:2).
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