Сандро Шварц покинул пост главного тренера "Динамо"

Фото: телеграм-канал "Динамо"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Динамо" на официальном сайте объявило об уходе Сандро Шварца с поста главного тренера.

Ранее сообщалось, что немецкий специалист решил покинуть московский клуб и возглавить берлинскую "Герту".

Под руководством 43-летнего Шварца "Динамо" в нынешнем сезоне заняло третье место в Российской Премьер-Лиге, а также дошло до финала Кубка России, где проиграло "Спартаку" (1:2).

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