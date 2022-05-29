Сандро Шварц назвал причину ухода из "Динамо"

Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен

Немецкий специалист Сандро Шварц прокомментировал свое решение об уходе с поста главного тренера московского "Динамо".

"За последнее время мир серьезно изменился. Я часто подчеркивал свою ответственность. Мы с ребятами, персоналом должны были пройти этот путь до конца, поэтому мы приняли такое решение. Сегодня была моя заключительная игра в "Динамо". Я говорю не как тренер, а как человек. У меня не было договорённостей, я ни с кем не общался. Моя ответственность была довести дело в "Динамо" до конца", - приводит слова Шварца "Чемпионат".

Под руководством 43-летнего Шварца "Динамо" в нынешнем сезоне заняло третье место в Российской Премьер-Лиге, а также дошло до финала Кубка России, где проиграло "Спартаку" (1:2). Ожидается, что наставник возглавит берлинскую "Герту".

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