Фото: твиттер Ренату Санчеша/Автор неизвестен

Хавбек "Лилля" Ренату Санчеш согласовал условия контракта с "ПСЖ".

Как сообщает L’Équipe, за португальца чемпион Франции заплатит 15 млн евро.

По данным источника, Санчеш также заинтересовал "Милан", но игрок решил подождать, пока парижский клуб улучшит своё предложение.

В прошлом сезоне 24-летний Санчеш провел за "Лилль" 31 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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