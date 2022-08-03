Санчеш согласовал условия контракта с "ПСЖ"
Фото: твиттер Ренату Санчеша/Автор неизвестен
Хавбек "Лилля" Ренату Санчеш согласовал условия контракта с "ПСЖ".
Как сообщает L’Équipe, за португальца чемпион Франции заплатит 15 млн евро.
По данным источника, Санчеш также заинтересовал "Милан", но игрок решил подождать, пока парижский клуб улучшит своё предложение.
В прошлом сезоне 24-летний Санчеш провел за "Лилль" 31 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Лилль
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|Ницца
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13