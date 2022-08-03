Санчеш согласовал условия контракта с "ПСЖ"

Теги ренату санчешлилльпсж

Санчеш согласовал условия контракта с "ПСЖ"

Фото: твиттер Ренату Санчеша/Автор неизвестен

Хавбек "Лилля" Ренату Санчеш согласовал условия контракта с "ПСЖ".

Как сообщает L’Équipe, за португальца чемпион Франции заплатит 15 млн евро.

По данным источника, Санчеш также заинтересовал "Милан", но игрок решил подождать, пока парижский клуб улучшит своё предложение.

В прошлом сезоне 24-летний Санчеш провел за "Лилль" 31 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: ПСЖ разгромил японский клуб. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Динамо" покупает игрока сборной Израиля

"Динамо" покупает игрока сборной Израиля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов