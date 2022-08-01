Санчес получит миллионы от "Интера" за разрыв контракта

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Санчес получит миллионы от "Интера" за разрыв контракта

Фото: твиттер Алексиса Санчеса/Автор неизвестен

Миланский "Интер" может заплатить пять миллионов евро чилийскому полузащитнику Алексису Санчесу за досрочное расторжение контракта, который действует до лета 2023 года, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

Таким образом, футболист станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что игроком интересуются "Марсель" и "Бенфика".

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