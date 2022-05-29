Самый титулованный клуб чемпионата Франции вылетел из Лиги 1

Фото: твиттер "Осера"/Автор неизвестен

10-кратный чемпион Франции "Сент-Этьен" вылетел из Лиги 1, проиграв по пенальти в переходном матче "Осеру".

"Сент-Этьен" – "Осер" – 1:1 (0:0), по пенальти - 4:5 - первый матч – 1:1

Голы: Сахи, 51 - 0:1, Камара, 76 – 1:1

"Сент-Этьен": Бернардони, Сако (Габриэл, 58), Мукуди, Мангала, Трауко, Камара (Муффек, 80), Юссуф (Диуссе, 110), Аушиш (Норден, 58), Буанга, Хамума (Будебуз, 80), Хазри (Кривелли, 62)

"Осер": Леон, Бернард, Пелленард, Жубал, Арус, Туре, Отре (Дюгимон, 95), Трулле (Перрен, 64), Сахи (Кэфф, 83), Хейн (Синайоко, 75), Шарбонье.

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