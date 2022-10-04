Сампаоли может возглавить испанский клуб
Фото: твиттер Лиги 1/Автор неизвестен
Экс-тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли может стать новым главным тренером "Севильи".
Как пишет источник, в испанском клубе уже начали искать замену Хулену Лопетеги. Его уволят сразу после того, как согласуют контракт с новым тренером.
Сампаоли уже возглавлял "Севилью" в сезоне 2016/17. Вместе с ним команда финишировала на четвертой строчке в Примере и дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов.
Летом Сампаоли был уволен с должности наставника "Марселя".
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