Самедов получил должность в "Факеле"

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Самедов получил должность в "Факеле"

Бывший футболист "Спартака", "Локомотива" и сборной России Александр Самедов получил должность в "Факеле".

По данным пресс-службы клуба, известный футболист назначен старшим селекционером "Факела".

Стороны уже уладили все вопросы сотрудничества. Ожидается, что в "Факеле" Самедов будет работать под руководством спортивного директора клуба

Напомним, что после завершения игровой карьеры Самедов работал в "Локомотиве", где занимал должность старшего селекционера по молодежному футболу.

В апреле 2022 года в московском клубе его обвинили в том, что он грубо нарушил юридические обязательства перед клубом.

Не пропустите: Самедов ответил на обвинения в домогательствах к агенту | https://dailysports.net/
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