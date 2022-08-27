Салихамиджич хочет выучить еще два языка: он знает уже пять

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Салихамиджич хочет выучить еще два языка: он знает уже пять

Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич продолжает удивлять своими лингвистическими способностями.

Как пишет местная пресса, специалист собирается выучить еще два языка - французский и португальский.

Салихамиджич намерен использовать навыки в этих языках в переговорах.

Примечательно, что свободно говорит на пяти языках: немецком, английском, итальянском, испанском и сербохорватском.

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