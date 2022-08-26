"Салернитана" выбирает между форвардами "Челси" и сборной Украины

Фото: твиттер Миши Батшуайи/Автор неизвестен

"Салернитана" проявляет интерес к нападающему "Челси" и сборной Бельгии Миши Батшуайи, сообщает TuttoMercatoWeb.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен подписать футболиста до закрытия летнего трансферного окна. На случай, если вариант с бельгийцем сорвется, итальянцы рассматривают кандидатуру нападающего "Днепра-1" и сборной Украины Артема Довбика.

В прошлом сезоне 28-летний Батшуайи выступал за "Бешикташ" на правах аренды, провел за клуб 42 матча, забил 14 голов и отдал пять результативных передач. На счету 25-летнего Довбика 14 забитых мячей и пять голевых передач в 18 поединках за "Днепр-1".

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