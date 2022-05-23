"Салернитана" крупно проиграла "Удинезе", но осталась в Серии А
Фото: твиттер "Удинезе"/Автор неизвестен
Завершились два матча 38-го тура чемпионата Италии. "Салернитана" проиграла "Удинезе" со счетом 0:4, но осталась в Серии А, так как "Кальяри" не сумел победить "Венецию".
"Салернитана" – "Удинезе" - 0:4 (0:3)
Голы: Деулофеу, 6 - 0:1, Несторовски, 34 - 0:2, Удоджи, 42 - 0:3, Перейра, 57 - 0:4
"Венеция" – "Кальяри" - 0:0
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Определились лучшие бомбардир и ассистент АПЛ по итогам сезона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17