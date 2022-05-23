"Салернитана" крупно проиграла "Удинезе", но осталась в Серии А

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"Салернитана" крупно проиграла "Удинезе", но осталась в Серии А

Фото: твиттер "Удинезе"/Автор неизвестен

Завершились два матча 38-го тура чемпионата Италии. "Салернитана" проиграла "Удинезе" со счетом 0:4, но осталась в Серии А, так как "Кальяри" не сумел победить "Венецию".

"Салернитана" – "Удинезе" - 0:4 (0:3)
Голы: Деулофеу, 6 - 0:1, Несторовски, 34 - 0:2, Удоджи, 42 - 0:3, Перейра, 57 - 0:4

"Венеция" – "Кальяри" - 0:0

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