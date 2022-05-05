"Салернитана" победила "Венецию" в матче аутсайдеров Серии А
Фото: твиттер "Салернитаны"/Автор неизвестен
В перенесенном матче 20-го тура чемпионата Италии "Салернитана" на своем поле обыграла "Венецию" со счетом 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Федерико Бонаццоли и Симоне Верди. В составе гостей отличился Тома Анри.
"Салернитана", набрав 29 очков, покинула зону вылета и поднялась на 17-е место в турнирной таблице Серии А. "Венеция" с 22 очками осталась на последней, 20-й позиции.
"Салернитана" – "Венеция" - 2:1 (1:0)
Голы: Бонаццоли, 7 (с пенальти) - 1:0, Анри, 58 - 1:1, Верди, 67 - 2:1
"Салернитана": Сепе (Белец, 64), Маццокки, Фасио, Радованович, Дьомбер, Дзортеа (Руджери, 74), Кулибали (Кастанос, 62), Бохинен, Эдерсон, Джурич (Перотти, 84), Бонаццоли (Верди, 62).
"Венеция": Мяенпяа, Матею (Юнсен, 84), Кальдара, Чеккарони, Свобода (Нсаме, 75), Хапс (Улльманн, 46), Перец (Чрнигой, 63), Ампаду, Араму, Анри, Окереке (Бузио, 63).
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