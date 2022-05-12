Салах ярко высказался о предстоящем финале ЛЧ "Ливерпуль" - "Реал"
Фото: твиттер Мохамеда Салаха/Автор неизвестен
Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился ожиданиями от предстоящего финального поединка Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".
"Я прекрасно помню, как мы играли с "Реалом" в финале Лиги чемпионов в 2018 году. Мы готовы. Надеюсь, что "Ливерпуль" сумеет взять реванш", - приводит слова Салаха Goal.com.
Напомним, что в 2018 году "Реал" победил со счетом 3:1, а Салах в том матче был заменен в первом тайме, так как ему нанес травму защитник королевского клуба Серхио Рамос.
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