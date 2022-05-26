Салах высказался о своей мотивации на финал Лиги чемпионов

Теги мохамед салахливерпульреал мадрид

Салах высказался о своей мотивации на финал Лиги чемпионов

Фото: твиттер Салаха\Автор неизвестен

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" и высказался о своей мотивации на этот матч.

"У меня высокая мотивация после того, что произошло в прошлом нашем финале против "Реала".

А после произошедшего в воскресенье в АПЛ все мотивированы выиграть Лигу чемпионов. Все взволнованы", – сказал форвард.

Напомним, что в прошлый раз, когда "Ливерпуль" играл в финале Лиги чемпионов с "Мадридом", Салах получил травму в первом тайме и в итоге "красные" уступили 1:3.

Нынешний финал пройдет 28 мая в Париже.

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