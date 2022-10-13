Салах стал лучшим бомбардиром клуба АПЛ в Лиге чемпионов

Фото: сайт "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах в матче Лиги чемпионов против "Рейнджерс" (7:1) оформил хет-трик.

Таким образом, форвард сборной Египта забил 38 голов в рамках турнира. Он является лучшим бомбардиром в составе английских клубов в рамках соревнования.

После вчерашнего хет-трика футболист обошел в списке бомбардиров Дидье Дрогба и Серхио Агуэро, на счету которых по 36 мячей в Лиге чемпионов.

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