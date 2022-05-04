Салах рассказал, с кем хочет сыграть в финале Лиги чемпионов

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Салах рассказал, с кем хочет сыграть в финале Лиги чемпионов

Фото: твиттер Мохамеда Салаха/Автор неизвестен

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что он хочет сыграть с мадридским "Реалом" в финале Лиги чемпионов.

"В финале я хочу сыграть с "Реалом". "Манчестер Сити" - очень сильный соперник, но мы несколько раз уже играли с ними в этом сезоне. Поэтому я хочу встретиться с "Реалом" и взять реванш за поражение в 2018 году", - приводит слова Салаха официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов-2018 "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1.

"Реал" и "Манчестер Сити" сыграют в ответном матче 1/2 финала сегодня, 4 мая. Начало встречи - в 22:00 мск. В первом матче "Манчестер Сити" выиграл на своем поле со счетом 4:3.

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