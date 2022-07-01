Салах продлил контракт с "Ливерпулем"

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Салах продлил контракт с "Ливерпулем"

Фото: сайт "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ливерпуля" на официальном сайте объявила о продлении контракта с египетским нападающим Мохамедом Салахом.

Английский клуб и футболист заключили соглашение до лета 2025 года. Прежний контракт истекал через год.

30-летний Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Всего он провел за клуб 254 матча во всех турнирах, забил 156 голов и отдал 63 результативные передачи. Ранее играл за "Мокавлун", "Базель", "Челси", "Фиорентину" и "Рому". За сборную Египта сыграл 82 матча и забил 47 мячей. 2-кратный чемпион Швейцарии, чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, 2-кратный обладатель Кубка английской лиги, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель Клубного чемпионата мира.

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