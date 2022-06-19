Салах покинет "Ливерпуль" бесплатно

Фото: твиттер Мохамеда Салаха/Автор неизвестен

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах покинет клуб через год в статусе свободного агента, сообщает Mirror.

По сведениям источника, руководство английского клуба не сумело договориться с футболистом о продлении контракта, который истекает летом 2023 года. Форвард хотел получать порядка 25 миллионов евро в год, но в клубе посчитали подобные требования чрезмерными.

В минувшем сезоне 30-летний Салах провел за "Ливерпуль" 51 матч во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 16 результативных передач.

Не пропустите: "Ливерпуль" назвал цену на Минамино. | https://dailysports.net