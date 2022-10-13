Фото: твиттер Мохамеда Салаха/Автор неизвестен

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов.

Египтянин забил три мяча в матче с "Рейнджерс" в 4-м туре группового этапа за 6 минут и 12 секунд. Интересно, что во всех трех голах результативный пас на счету Диогу Жоты.

Прошлый рекорд принадлежал Бафетимби Гомису из "Лиона", который забил три гола загребскому "Динамо" за 8 минут в 2011 году.

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