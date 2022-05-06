Салах оценил свои шансы выиграть "Золотой мяч"

Теги ливерпульмохамед салахзолотой мяч

Салах оценил свои шансы выиграть "Золотой мяч"

Фото: твиттер Мохамеда Салаха/Автор неизвестен

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился мнением о своих шансах завоевать "Золотой мяч" в этом году.

"В прошлом сезоне я не взял "Золотой мяч", хотя забил 40 голов, но у нас не было трофеев. В этом сезоне у меня хорошая статистика, а один трофей мы уже взяли. Если мы выиграем еще Лигу чемпионов и Кубок Англии, то будет интересно посмотреть на итоги голосования за "Золотой мяч". 

Я провожу свой лучший сезон в "Ливерпуле". Я много забил голов и отдал много голевых передач, я лидирую в Премьер-лиге по количеству созданных моментов. Я бываю разочарован, когда не делаю разницу и команда не побеждает. Но я счастлив, когда "Ливерпуль" побеждает даже без моих голов", - приводит слова Салаха Sky Sports.

В нынешнем сезоне 29-летний Салах провел за "Ливерпуль" 45 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Барселона" отказалась возвращать Суареса. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 6 мая

Главные новости дня: 6 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов