Салах обошел Джеррарда по числу голов за "Ливерпуль". Больше только у одного игрока

Фото: инстаграм Мохамеда Салаха/Автор неизвестен

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба в Премьер-лиге.

Форвард отличился в матче 11-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (1:0) и на его счету теперь 121 гол. По этому показателю он обошел бывшего полузащитника мерсисайдцев Стивена Джеррарда (120). Больше забил только экс-форвард "красных" Робби Фаулер (128).

В нынешнем сезоне 30-летний Салах провел за "Ливерпуль" 14 матчей, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

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