Салах назвал худший момент в своей карьере
Фото: твиттер Мохамеда Салаха/Автор неизвестен
Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что поражение клуба в финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018 от мадридского "Реала" (1:3) стало худшим моментом в его карьере. Тогда форвард был заменен в середине первого тайма из-за травмы, которую ему нанес защитник испанцев Серхио Рамос.
"Я помню, как покидал поле. Это худший момент в моей карьере. Я был подавлен. Это был хороший сезон, мы дошли до финала Лиги чемпионов, но потерпели поражение. Проиграть в финале - это худшее, что может быть для футболиста. А потом я приехал в больницу и узнал диагноз. Мы не могли так проиграть", - приводит слова Салаха Liverpool Echo.
В нынешнем сезоне 29-летний Салах провел за "Ливерпуль" 50 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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