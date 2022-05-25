Салах назвал худший момент в своей карьере

Теги реал мадридливерпульмохамед салах

Салах назвал худший момент в своей карьере

Фото: твиттер Мохамеда Салаха/Автор неизвестен

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что поражение клуба в финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018 от мадридского "Реала" (1:3) стало худшим моментом в его карьере. Тогда форвард был заменен в середине первого тайма из-за травмы, которую ему нанес защитник испанцев Серхио Рамос.

"Я помню, как покидал поле. Это худший момент в моей карьере. Я был подавлен. Это был хороший сезон, мы дошли до финала Лиги чемпионов, но потерпели поражение. Проиграть в финале - это худшее, что может быть для футболиста. А потом я приехал в больницу и узнал диагноз. Мы не могли так проиграть", - приводит слова Салаха Liverpool Echo.

В нынешнем сезоне 29-летний Салах провел за "Ливерпуль" 50 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Салах высказался о своем будущем в "Ливерпуле". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 25 мая

Главные новости дня: 25 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов