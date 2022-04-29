Салах - лучший игрок АПЛ по версии журналистов

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Салах - лучший игрок АПЛ по версии журналистов

Фото: твиттер Мохамеда Салаха/Автор неизвестен

Египетйский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне по версии журналистов, сообщает Sky Sports.

В нынешнем сезоне 29-летний Салах провел 31 матч в чемпионате Англии, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.

Напомним, что контракт форварда с "Ливерпулем" истекает летом 2023 года, и стороны пока не договорились о продлении соглашения.

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