Салах будет получать рекордную зарплату в истории "Ливерпуля"

Фото: твиттер Мохамеда Салаха/Автор неизвестен

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, футболист заключил новый контракт до лета 2025 года с зарплатой 21 миллион евро в год.

30-летний Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Всего он провел за клуб 254 матча во всех турнирах, забил 156 голов и отдал 63 результативные передачи.

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